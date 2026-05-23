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Pourquoi pas ? (spectacle à sketchs) Noyant-de-Touraine

Pourquoi pas ? (spectacle à sketchs) Noyant-de-Touraine

Pourquoi pas ? (spectacle à sketchs) Noyant-de-Touraine vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Route de la Manse

Ville : 37800 Noyant-de-Touraine

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : 2.5 2.5 2.5 Tarif de base plein tarif

Noyant-de-Touraine

Pourquoi pas ? (spectacle à sketchs)

Route de la Manse Noyant-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
2.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12 2026-06-14

Par la troupe Noyant Théâtre Amateur , composée d’enfants âgés de 8 ans à 15 ans.
Ils proposeront plusieurs sketchs.
Venez les encourager !
Par la troupe Noyant Théâtre Amateur , composée d’enfants âgés de 8 ans à 15 ans.
Ils proposeront plusieurs sketchs.
Venez les encourager ! 2.5  .

Route de la Manse Noyant-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

By the Noyant Théâtre Amateur troupe, made up of children aged 8 to 15.
They’ll be performing several sketches.
Come and cheer them on!

L’événement Pourquoi pas ? (spectacle à sketchs) Noyant-de-Touraine a été mis à jour le 2026-05-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme