Pourquoi pas ? (spectacle à sketchs) Noyant-de-Touraine
Pourquoi pas ? (spectacle à sketchs) Noyant-de-Touraine vendredi 12 juin 2026.
Noyant-de-Touraine
Pourquoi pas ? (spectacle à sketchs)
Route de la Manse Noyant-de-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
2.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-14
Par la troupe Noyant Théâtre Amateur , composée d’enfants âgés de 8 ans à 15 ans.
Ils proposeront plusieurs sketchs.
Venez les encourager !
Par la troupe Noyant Théâtre Amateur , composée d’enfants âgés de 8 ans à 15 ans.
Ils proposeront plusieurs sketchs.
Venez les encourager ! 2.5 .
Route de la Manse Noyant-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
By the Noyant Théâtre Amateur troupe, made up of children aged 8 to 15.
They’ll be performing several sketches.
Come and cheer them on!
L’événement Pourquoi pas ? (spectacle à sketchs) Noyant-de-Touraine a été mis à jour le 2026-05-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme