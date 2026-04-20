14ème Festival du jeu L’Odyssée des jeux Brin de Ficelle Fontannes

Fontannes

14ème Festival du jeu L’Odyssée des jeux

Brin de Ficelle 26 avenue Henri Veysseyre Fontannes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Pour sa 14ᵉ édition, le Festival du Jeu revient à Fontannes avec encore plus de découvertes, de rires et de partage, invitant petits et grands à plonger dans l’univers du jeu sous toutes ses formes

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Brin de Ficelle 26 avenue Henri Veysseyre Fontannes 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 33 94 brindeficellefestival@laposte.net

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English :

For its 14th edition, the Festival du Jeu returns to Fontannes with even more discoveries, laughter and sharing, inviting young and old to plunge into the world of games in all their forms

L’événement 14ème Festival du jeu L’Odyssée des jeux Fontannes a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne