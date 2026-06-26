14ÈME INTERNATIONAL PÉTANQUE TOP 1000 100% FÉMININ Chemin de la Redoute Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots

14ÈME INTERNATIONAL PÉTANQUE TOP 1000 100% FÉMININ

Chemin de la Redoute Boulodrome Parc du Levant Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

La 14ème édition de l’International Pétanque Féminin de Palavas les Flots réunira 400 participantes venues de 12 délégations étrangères.

La plus grande compétition féminine au monde de Pétanque se déroulera du jeudi 30 juillet au dimanche 2 aout, avec le concours de la Ville de Palavas les Flots, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, au boulodrome municipal.

Un National Tête à Tête Top 500, 12ème édition et un National Doublettes Top 500, 20ème édition sont aussi au programme. Les inscriptions sont complètes.

Horaires

14h jeudi 30 juillet

9h30 vendredi 31 juillet

9h30 samedi 1er août

8h30 dimanche 2 août .

Chemin de la Redoute Boulodrome Parc du Levant Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

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English :

The 14th edition of the Palavas-les-Flots International Women’s Pétanque Tournament will bring together 400 participants from 12 foreign delegations.

L’événement 14ÈME INTERNATIONAL PÉTANQUE TOP 1000 100% FÉMININ Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 HERAULT SPORT