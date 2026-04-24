ANIMATION MUSICALE WHY NOTE Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots

ANIMATION MUSICALE THE WHY NOT’E

Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

De 21h à 23h

Quai Paul Cunq (guinguette)

Offert par la Ville .

Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English : ANIMATION MUSICALE WHY NOTE

9pm to 11pm

L’événement ANIMATION MUSICALE THE WHY NOT’E Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34