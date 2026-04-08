JOUTES TROPHÉE DU MAIRE Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots
JOUTES TROPHÉE DU MAIRE Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots vendredi 24 juillet 2026.
Palavas-les-Flots
JOUTES TROPHÉE DU MAIRE
Quai Paul Cunq Quai Georges Clémenceau Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
18h
Tournoi local
Canal
Organisé par la Lance Sportive Palavasienne
Infos 04 67 07 73 34 .
Quai Paul Cunq Quai Georges Clémenceau Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34
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English :
18h
Local tournament
L’événement JOUTES TROPHÉE DU MAIRE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34