Informations pratiques

Fleurville

14ème Vide Grenier du Foyer Rural de Fleurville

MAIRIE RUE ST EXUPERY Fleurville Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Réservé aux particuliers.

Pas de réservation possible.

Exposants 2 euros le mètre linéaire.

L’achat du nombre de mètre doit correspondre à la longueur du véhicule et de sa remorque le cas échéant.

Accueil exposants à partir de 5h du matin.

Gratuit pour les visiteurs. .

MAIRIE RUE ST EXUPERY Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté foyerruraldefleurville@gmail.com

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English : 14ème Vide Grenier du Foyer Rural de Fleurville

L’événement 14ème Vide Grenier du Foyer Rural de Fleurville Fleurville a été mis à jour le 2026-08-22 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II