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AGENDA · Fleurville

14ème Vide Grenier du Foyer Rural de Fleurville Fleurville

dimanche 27 septembre 2026 · Fleurville

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
MAIRIE RUE ST EXUPERY
Ville
71260 Fleurville
Département
Saône-et-Loire
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Fleurville

14ème Vide Grenier du Foyer Rural de Fleurville

MAIRIE RUE ST EXUPERY Fleurville Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Réservé aux particuliers.
Pas de réservation possible.
Exposants 2 euros le mètre linéaire.
L’achat du nombre de mètre doit correspondre à la longueur du véhicule et de sa remorque le cas échéant.
Accueil exposants à partir de 5h du matin.
Gratuit pour les visiteurs.   .

MAIRIE RUE ST EXUPERY Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   foyerruraldefleurville@gmail.com

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English : 14ème Vide Grenier du Foyer Rural de Fleurville

L’événement 14ème Vide Grenier du Foyer Rural de Fleurville Fleurville a été mis à jour le 2026-08-22 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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