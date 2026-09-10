Visite Château de Marigny Fleurville, Château de Marigny, Fleurville

Informations pratiques

Visite Château de Marigny Fleurville Samedi 19 septembre, 10h00 Château de Marigny Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez participer à la visite du château de Marigny Fleurville. Durant cette visite guidée, vous pourrez y découvrir le lieu et en apprendre plus sur l’histoire du bâtiment et ses origines !

Château de Marigny 71260 Fleurville Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 83 16 90 24

Visite du chateau et presentation de l’histoire du lieu.

© Parent Matthieu