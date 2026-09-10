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Visite Château de Marigny Fleurville, Château de Marigny, Fleurville

samedi 19 septembre 2026 · Château de Marigny · Fleurville

Visite Château de Marigny Fleurville, Château de Marigny, Fleurville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Château de Marigny
Adresse
71260 Fleurville
Ville
71260 Fleurville
Département
Saône-et-Loire

Visite Château de Marigny Fleurville Samedi 19 septembre, 10h00 Château de Marigny Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez participer à la visite du château de Marigny Fleurville. Durant cette visite guidée, vous pourrez y découvrir le lieu et en apprendre plus sur l’histoire du bâtiment et ses origines !

Château de Marigny 71260 Fleurville Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 83 16 90 24
Visite du chateau et presentation de l’histoire du lieu.

© Parent Matthieu

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