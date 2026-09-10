Informations pratiques

« 15 années de trouvailles » à l’occasion du 15e anniversaire de la création de la Société d’Histoire et de Généalogie de Sainte-Croix-en-Plaine 19 et 20 septembre Pôle culturel (salle Schweitzer) Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Notre société d’Histoire fête son 15e anniversaire et organise, à cet effet, une exposition mettant l’accent sur ses principales découvertes intéressant l’histoire, le patrimoine et la généalogie des familles de la ville.

En outre, le dimanche à 14h30, aura lieu une visite guidée de la vieille ville, avec un coup de projecteur tout particulier sur ces découvertes.

Pôle culturel (salle Schweitzer) 25 route de Bâle, 68127 Sainte-Croix-en-Plaine Sainte-Croix-en-Plaine 68127 Haut-Rhin Grand Est 0389729305 https://sites.google.com/view/shgscp La Société d’Histoire et de Généalogie de Sainte-Croix-en-Plaine a été fondée le 18 avril 2011 à Sainte Croix-en-Plaine.

Cette société a pour but :

– d’étudier le passé de Sainte-Croix-en-Plaine en collectant tous les documents, photos et objets se rapportant à la préhistoire, l’archéologie, à l’histoire de cette ville, à l’art, aux arts et traditions populaires, à la littérature, l’histoire des familles et la généalogie,

– de promouvoir et développer l’intérêt porté à l’histoire et à la généalogie de la région, en organisant des sorties, des expositions, des conférences et toutes manifestations pour faire connaître l’histoire et la généalogie de Sainte-Croix-en-Plaine,

– de participer à la conservation et la protection du patrimoine bâti de la ville,

– de créer et gérer une bibliothèque réunissant des ouvrages, des manuscrits, archives ou photocopies et toutes documentations intéressant Sainte-Croix-en-Plaine,

– de publier des ouvrages sur des thèmes intéressant Sainte-Croix-en-Plaine.

Notre société d’Histoire fête son 15e anniversaire et organise à cet effet une exposition mettant l’accès sur ses principales découvertes interresant l »histoire, le patrimoine et la généalogie des de…