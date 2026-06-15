15 AOUT L’ASSOMPTION Les Angles
15 AOUT L’ASSOMPTION Les Angles samedi 15 août 2026.
Les Angles
15 AOUT L’ASSOMPTION
Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:30:00
fin : 2026-08-15 23:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Le 15 Août se fête dans un esprit de recueillement et de partage.
La journée s’articule autour d’une messe solennelle, avant de laisser place aux réjouissances populaires qui font de cette fête un rendez-vous incontournable de l’été.
SAMEDI 15 AOÛT
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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
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English :
August 15 is celebrated in a spirit of reflection and togetherness.
The day centers around a solemn Mass, followed by popular festivities that make this celebration a must-see summer event.
SATURDAY, AUGUST 15
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L’événement 15 AOUT L’ASSOMPTION Les Angles a été mis à jour le 2026-06-16 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION
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