Les Angles

ATELIER CREATIF

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 15:00:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Fabrication de bracelets brésiliens, attrape-rêves, colliers..

PLACES LIMITEES. INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR LE SITE lesangles.com

Dés 5 ans

Rdv sous le chapiteau bas de station…

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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

Make Brazilian bracelets, dream catchers, necklaces, and more.

LIMITED SPACES. REGISTER ONLINE AT lesangles.com

Ages 5 and up

Meet at the big top at the bottom of the resort…

L’événement ATELIER CREATIF Les Angles a été mis à jour le 2026-06-13 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION