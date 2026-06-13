ATELIER CREATIF Les Angles
ATELIER CREATIF Les Angles jeudi 13 août 2026.
Les Angles
ATELIER CREATIF
Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Fabrication de bracelets brésiliens, attrape-rêves, colliers..
PLACES LIMITEES. INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR LE SITE lesangles.com
Dés 5 ans
Rdv sous le chapiteau bas de station…
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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Make Brazilian bracelets, dream catchers, necklaces, and more.
LIMITED SPACES. REGISTER ONLINE AT lesangles.com
Ages 5 and up
Meet at the big top at the bottom of the resort…
L’événement ATELIER CREATIF Les Angles a été mis à jour le 2026-06-13 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION
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