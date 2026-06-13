SORTIE EN TROTTIN MOUNTAIN TROTTINETTES ELECTRIQUES Les Angles vendredi 14 août 2026.

Les Angles

SORTIE EN TROTTIN MOUNTAIN TROTTINETTES ELECTRIQUES

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : 25 – 25 – 25

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Découverte du Lac de Matemale de manière ludique, en trottinettes électriques avec Eric.

PLACES LIMITEES. INSCRIPTIONS AUPRES D’ERIC AUN 06.80.88.39.78

Dès 14 ans

Départ Lac de Matemale…

.

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 80 88 39 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Explore Lake Matemale in a fun way on electric scooters with Eric.

LIMITED SPACES. REGISTER WITH ERIC AT 06.80.88.39.78

Ages 14 and up

Departure from Lake Matemale…

L’événement SORTIE EN TROTTIN MOUNTAIN TROTTINETTES ELECTRIQUES Les Angles a été mis à jour le 2026-06-13 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION