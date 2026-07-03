Informations pratiques

Saint-Louis-lès-Bitche

150 Ans d’histoire en images

Salle des fêtes Joseph MEGLY Place de la Mairie Saint-Louis-lès-Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 16:30:00

fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26

La municipalité de Saint-Louis-Lès-Bitche propose une projection photo sur le village , présenté par Jean Claude Durmeyer. Entrée gratuite.

A l’issue de la projection le club d’épargne propose pour ceux qui le souhaitent une assiette anglaise, fromage et dessert pour 12€ (Réservation obligatoire avant le 21 septembre au 06.32.76.95.00)Tout public

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Salle des fêtes Joseph MEGLY Place de la Mairie Saint-Louis-lès-Bitche 57620 Moselle Grand Est +33 6 76 10 80 68

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English :

The municipality of Saint-Louis-Lès-Bitche is hosting a photo presentation on the village, presented by Jean Claude Durmeyer. Admission is free.

After the presentation, the savings club will offer a light meal—including cheese and dessert—for 12? to those who are interested. (Reservations are required by September 21 at 06.32.76.95.00)

L’événement 150 Ans d’histoire en images Saint-Louis-lès-Bitche a été mis à jour le 2026-07-03 par OT DU PAYS DE BITCHE