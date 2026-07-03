150 Ans d’histoire en images Saint-Louis-lès-Bitche
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Louis-lès-Bitche
Informations pratiques
Saint-Louis-lès-Bitche
150 Ans d’histoire en images
Salle des fêtes Joseph MEGLY Place de la Mairie Saint-Louis-lès-Bitche Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 16:30:00
fin : 2026-09-26 19:00:00
Date(s) :
2026-09-26
La municipalité de Saint-Louis-Lès-Bitche propose une projection photo sur le village , présenté par Jean Claude Durmeyer. Entrée gratuite.
A l’issue de la projection le club d’épargne propose pour ceux qui le souhaitent une assiette anglaise, fromage et dessert pour 12€ (Réservation obligatoire avant le 21 septembre au 06.32.76.95.00)Tout public
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Salle des fêtes Joseph MEGLY Place de la Mairie Saint-Louis-lès-Bitche 57620 Moselle Grand Est +33 6 76 10 80 68
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English :
The municipality of Saint-Louis-Lès-Bitche is hosting a photo presentation on the village, presented by Jean Claude Durmeyer. Admission is free.
After the presentation, the savings club will offer a light meal—including cheese and dessert—for 12? to those who are interested. (Reservations are required by September 21 at 06.32.76.95.00)
L’événement 150 Ans d’histoire en images Saint-Louis-lès-Bitche a été mis à jour le 2026-07-03 par OT DU PAYS DE BITCHE
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