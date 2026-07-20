Atelier carte postale & Goûter coloré Rue du Coëtlosquet Saint-Louis-lès-Bitche

Informations pratiques

Saint-Louis-lès-Bitche

Atelier carte postale & Goûter coloré

Rue du Coëtlosquet La Grande Place Saint-Louis-lès-Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-26

En s’inspirant d’anciennes cartes postales conservées par la Cristallerie Saint-Louis, en observant les formes, les couleurs et les objets exposés au sein du musée, petits et grands créent leurs propres souvenirs de visite à conserver ou à envoyer !

Un atelier créatif et ludique pour s’initier à l’art postal ou mail art. Un goûter est proposé après l’atelier.

– Mercredis 8 juillet et 26 août, à 15h.

– À partir de 6 ans.

– Réservation conseillée (places limitées) Sans supplément au billet d’entrée du musée (8€/adulte et 6€/ enfant).

– Durée 1h30.

A découvrir Livret jeux Les endiablotins .

A travers un livret jeux, petits et grands plongent dans l’univers des Endiablés de José Lévy. A vous de jouer au fil des pages tout en laissant libre cours à votre imagination.

– Livret gratuit, disponible tout l’été (juillet et août) à l’accueil du musée.Enfants

8 .

Rue du Coëtlosquet La Grande Place Saint-Louis-lès-Bitche 57620 Moselle Grand Est +33 3 87 06 64 70 accueil.musee@saint-louis.com

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English :

Drawing inspiration from old postcards preserved by the Saint-Louis Crystalworks, and by observing the shapes, colors, and objects on display in the museum, visitors of all ages can create their own souvenirs of the visit to keep or send!

A creative and fun workshop to introduce you to mail art. A snack is provided after the workshop.

– Wednesdays, July 8 and August 26, at 3:00 p.m.

– Ages 6 and up.

– Reservations recommended (limited space) No additional charge beyond the museum admission fee (€8/adult and €6/child).

– Duration: 1.5 hours.

Check out: The “Les Endiablotins” activity book.

Through this activity book, kids and adults alike can dive into the world of Jos%E9 L%E9vy’s Endiabl%E9s. It’s up to you to play your way through the pages while letting your imagination run wild.

– Free booklet, available all summer (July and August) at the museum reception desk.

L’événement Atelier carte postale & Goûter coloré Saint-Louis-lès-Bitche a été mis à jour le 2026-07-20 par COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE BITCHE