Vicq-sur-Nahon

151ème foire, marché paysan, brocante

Vicq-sur-Nahon Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

De nombreuses animations au cours de la journée vous seront proposées.

Au programme brocante, foire, marché paysan, exposition. Emplacements gratuits. Restauration et buvette sur place. .

Vicq-sur-Nahon 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 88 32 93

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English :

There’s plenty of entertainment on offer throughout the day.

L’événement 151ème foire, marché paysan, brocante Vicq-sur-Nahon a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pays de Valençay