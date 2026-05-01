151ème foire, marché paysan, brocante Vicq-sur-Nahon
151ème foire, marché paysan, brocante Vicq-sur-Nahon samedi 30 mai 2026.
Vicq-sur-Nahon
151ème foire, marché paysan, brocante
Vicq-sur-Nahon Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
De nombreuses animations au cours de la journée vous seront proposées.
Au programme brocante, foire, marché paysan, exposition. Emplacements gratuits. Restauration et buvette sur place. .
Vicq-sur-Nahon 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 88 32 93
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English :
There’s plenty of entertainment on offer throughout the day.
L’événement 151ème foire, marché paysan, brocante Vicq-sur-Nahon a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pays de Valençay