Randonnée semi-nocturne de la Vicquoise

Vicq-sur-Nahon Indre

Début : 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12

2026-06-12

Randonnée semi nocturne allure libre, avec trois parcours proposés au choix, agrémentés d’une collation à mi parcours. Plateau repas au retour de la randonnée.

Randonnée au départ de la salle des fêtes à partir de 18h30 à 19h30.

3 parcours 3,5 ; 6,3 et 10 km environ parcours accessibles PMR. .

Vicq-sur-Nahon 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 75 18 67 domibor28@gmail.com

English :

Semi-night hike, free pace, with a choice of three routes, including a mid-course snack. Meal tray on return.

