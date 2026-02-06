153e Blues Station in Tournon Concerts Salle des fêtes de l’Abescat Tournon-d’Agenais
153e Blues Station in Tournon Concerts Salle des fêtes de l’Abescat Tournon-d’Agenais samedi 7 mars 2026.
153e Blues Station in Tournon Concerts
Salle des fêtes de l’Abescat Rue de l’école Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Plateau exceptionnel pour cette 149e Blues Station in Tournon !
Carlos Elliot, Bobby Gentilo, Edouardo Oviedo (Col/USA) et La Bedoune (Fr).
Réservation fortement conseillée.
Salle des fêtes de l’Abescat Rue de l’école Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 72 14 blues.station@wanadoo.fr
English : 153e Blues Station in Tournon Concerts
An exceptional line-up for the 149th Blues Station in Tournon!
Carlos Elliot, Bobby Gentilo, Edouardo Oviedo (Col/USA) and La Bedoune (Fr).
Reservations strongly recommended.
L’événement 153e Blues Station in Tournon Concerts Tournon-d’Agenais a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Villeneuve Vallée du Lot