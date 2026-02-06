153e Blues Station in Tournon Concerts Salle des fêtes de l’Abescat Tournon-d’Agenais

153e Blues Station in Tournon Concerts

Salle des fêtes de l’Abescat Rue de l’école Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Plateau exceptionnel pour cette 149e Blues Station in Tournon !

Carlos Elliot, Bobby Gentilo, Edouardo Oviedo (Col/USA) et La Bedoune (Fr).

Réservation fortement conseillée.

Plateau exceptionnel pour cette 149e Blues Station in Tournon !

Carlos Elliot, Bobby Gentilo, Edouardo Oviedo (Col/USA) et La Bedoune (Fr).

Réservation fortement conseillée. .

Salle des fêtes de l’Abescat Rue de l’école Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 72 14 blues.station@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 153e Blues Station in Tournon Concerts

An exceptional line-up for the 149th Blues Station in Tournon!

Carlos Elliot, Bobby Gentilo, Edouardo Oviedo (Col/USA) and La Bedoune (Fr).

Reservations strongly recommended.

L’événement 153e Blues Station in Tournon Concerts Tournon-d’Agenais a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Villeneuve Vallée du Lot