15e Randonnée des Crêpes Vaux-en-Pré

15e Randonnée des Crêpes

Salle des Fêtes Vaux-en-Pré Saône-et-Loire

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

2026-06-07

3 circuits de 7-11-17 km. 1 ravitaillement pour 7 km. 2 ravitaillements pour 11 et 17 km. Fermeture des ravitaillements à 15h. Buvette. Pensez à apporter votre gobelet. .

Salle des Fêtes Vaux-en-Pré 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 10 73 70 laurent.joly8@orange.fr

