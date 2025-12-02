15e Randonnée des Crêpes Vaux-en-Pré
dimanche 7 juin 2026.
15e Randonnée des Crêpes
Salle des Fêtes Vaux-en-Pré Saône-et-Loire
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
2026-06-07
3 circuits de 7-11-17 km. 1 ravitaillement pour 7 km. 2 ravitaillements pour 11 et 17 km. Fermeture des ravitaillements à 15h. Buvette. Pensez à apporter votre gobelet. .
Salle des Fêtes Vaux-en-Pré 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 10 73 70 laurent.joly8@orange.fr
