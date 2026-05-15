Chassignolles

15ème festival de la Grange aux Pianos

La Grange aux Pianos Chassignolles Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-07-12

Festival Musique en Berry à la Grange aux Pianos dans l’Indre au pays de George Sand… Musique…. en liberté ! Musique… grandeur Nature !

La Grange aux Pianos est la maison d’artiste du pianiste Cyril Huvé.

Romantisme, Musique et Théâtre. Concerts de musique de chambre, récitals de piano et de chant, rencontres. Thématique anniversaire de Chostakovitch Ravel Kreisler. .

La Grange aux Pianos Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 22 64 infogap36@gmail.com

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English :

Festival Musique en Berry at the Grange aux Pianos in Indre in the country of George Sand… Musique…. in freedom ! Music… natural size !

La Grange aux Pianos is the artist’s house of the pianist Cyril Huvé.

L’événement 15ème festival de la Grange aux Pianos Chassignolles a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Pays de George Sand