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Exposition L’école d’autrefois Chassignolles

Exposition L’école d’autrefois Chassignolles

Exposition L’école d’autrefois Chassignolles samedi 4 juillet 2026.

Adresse
Maison des Traditions
Ville
36400 Chassignolles
Département
Indre
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
Gratuit

Chassignolles

Exposition L’école d’autrefois

Maison des Traditions Chassignolles Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04 2026-09-01

Cette exposition propose la reconstitution d’une classe d’autrefois. Elle permettra également d’aborder l’importance accordée à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture si cher à George Sand.
Cette exposition propose la reconstitution d’une classe d’autrefois. Elle permettra également d’aborder l’importance accordée à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture si cher à George Sand.   .

Maison des Traditions Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 00 57  maison-traditions@wanadoo.fr

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English :

This exhibition features a reconstruction of a classroom from days gone by. It will also highlight the importance George Sand placed on learning to read and write.

L’événement Exposition L’école d’autrefois Chassignolles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays de George Sand

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