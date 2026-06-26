Chassignolles

Exposition L’école d’autrefois

Maison des Traditions Chassignolles Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-09-01

Cette exposition propose la reconstitution d’une classe d’autrefois. Elle permettra également d’aborder l’importance accordée à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture si cher à George Sand.

Cette exposition propose la reconstitution d’une classe d’autrefois. Elle permettra également d’aborder l’importance accordée à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture si cher à George Sand. .

Maison des Traditions Chassignolles 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 00 57 maison-traditions@wanadoo.fr

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English :

This exhibition features a reconstruction of a classroom from days gone by. It will also highlight the importance George Sand placed on learning to read and write.

L’événement Exposition L’école d’autrefois Chassignolles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays de George Sand