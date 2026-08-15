Informations pratiques

Braye-sous-Faye

15ème Gala de Charité au profit des enfants du Cambodge

Les Ducs de Richelieu Braye-sous-Faye Indre-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Comme chaque année, la soirée est dédiée aux enfants défavorisés du Cambodge.

Chaque somme versée est utilisée au profit des actions de l’association Au moins un repas AMUR .

Réservation indispensable.

Comme chaque année, la soirée est dédiée aux enfants défavorisés du Cambodge.

Un évènement incontournable au cours duquel nous vous parlons de l’association et ferons un point ensemble sur les actions menées.

Une soirée de fête également pour que nos sourires et notre motivation commune s’envolent jusqu’aux enfants.

Chaque somme versée est utilisée au profit des actions de l’association Au moins un repas AMUR .

Réservation indispensable. 25 .

Les Ducs de Richelieu Braye-sous-Faye 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 94 65 48

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English :

As every year, the evening is dedicated to underprivileged children in Cambodia.

All proceeds will go to support the work of the Au moins un repas AMUR association.

Reservations essential.

L’événement 15ème Gala de Charité au profit des enfants du Cambodge Braye-sous-Faye a été mis à jour le 2026-08-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme