15ème randonnée pédestre Semi Nocturne Archingeay
15ème randonnée pédestre Semi Nocturne Archingeay samedi 30 mai 2026.
Archingeay
15ème randonnée pédestre Semi Nocturne
Salle des fêtes Archingeay Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Randonnée semi-nocturne sur la commune d’Archingeay.
Prévoir Lampe frontale, assiettes, couverts, gobelets
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Salle des fêtes Archingeay 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 53 09 55 ecac17380@gmail.com
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English :
Semi-night hike in the commune of Archingeay.
Bring headlamp, plates, cutlery and cups
L’événement 15ème randonnée pédestre Semi Nocturne Archingeay a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge