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15ème randonnée pédestre Semi Nocturne Archingeay

15ème randonnée pédestre Semi Nocturne Archingeay samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 17380 Archingeay

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 15 15 15

Archingeay

15ème randonnée pédestre Semi Nocturne

Salle des fêtes Archingeay Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Randonnée semi-nocturne sur la commune d’Archingeay.
Prévoir Lampe frontale, assiettes, couverts, gobelets
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Salle des fêtes Archingeay 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 53 09 55  ecac17380@gmail.com

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English :

Semi-night hike in the commune of Archingeay.
Bring headlamp, plates, cutlery and cups

L’événement 15ème randonnée pédestre Semi Nocturne Archingeay a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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