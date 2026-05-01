Archingeay

15ème randonnée pédestre Semi Nocturne

Salle des fêtes Archingeay Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Randonnée semi-nocturne sur la commune d’Archingeay.

Prévoir Lampe frontale, assiettes, couverts, gobelets

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Salle des fêtes Archingeay 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 53 09 55 ecac17380@gmail.com

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English :

Semi-night hike in the commune of Archingeay.

Bring headlamp, plates, cutlery and cups

L’événement 15ème randonnée pédestre Semi Nocturne Archingeay a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge