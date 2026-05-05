Visite du musée « Les Trésors de Lisette », Musée Les Trésors de Lisette, 1001 choses du foyer vers 1900, Archingeay

Visite du musée « Les Trésors de Lisette » 19 et 20 septembre Musée Les Trésors de Lisette, 1001 choses du foyer vers 1900 Charente-Maritime

Tarif préférentiel : 5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Un retour au bon vieux temps.

Dans ce musée, pour petits et grands, dédié aux objets du foyer vers 1900, admirez des collections remarquables et laissez-vous guider par un parcours ludique. Une mise en scène soignée présente plusieurs milliers d’objets de la vie d’autrefois, provenant de 25 pays, qui ont marqué plusieurs générations : vaisselle émaillée, jouets, miniatures, mode, textiles, belles boîtes lithographiées et de nombreuses curiosités.

À l’accueil, choisissez votre jeu de visite parmi différents « search games », comme « Les intrus ». Dans chacune des douze pièces se cachent trois objets inexistants avant 1950. Saurez-vous les retrouver ?

Pour les groupes, sur réservation, des tables de pique-nique abritées sont mises à disposition dans le jardin.

Langues parlées : français, anglais, allemand et espagnol.

Musée Les Trésors de Lisette, 1001 choses du foyer vers 1900 11 rue Raymond-Joubert, 17380 Archingeay Archingeay 17380 Le Champ Balair Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 97 81 46 http://lestresorsdelisette.fr Situé près du pittoresque village de Saint-Savinien-sur-Charente, au cœur du triangle Rochefort, Saintes et Saint-Jean-d’Angely ; ce lieu magique, unique en Europe, agrémenté de devinettes pour petits et grands, expose plusieurs milliers d’objets de la « Belle Époque ».

Des objets de cuisine d’antan aux jouets anciens, en passant par une collection de belles boîtes lithographiées et bien d’autres curiosités, les visiteurs admireront ces témoins du « bon vieux temps ».

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