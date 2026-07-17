AGENDA · Meucon
16 ème Vide Greniers Promenade en bordure du Meucon Meucon
dimanche 6 septembre 2026 · Promenade en bordure du Meucon · Meucon
Informations pratiques
Meucon
16 ème Vide Greniers
Promenade en bordure du Meucon Centre Bourg Meucon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Vide greniers en bordure du Meucon avec plus de 250 exposants en 2025.Petite restauration, buvettes, grand parking visiteurs. Entrée gratuite. .
Promenade en bordure du Meucon Centre Bourg Meucon 56890 Morbihan Bretagne +33 7 81 68 46 02
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English :
L’événement 16 ème Vide Greniers Meucon a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT 56