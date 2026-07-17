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AGENDA · Meucon

16 ème Vide Greniers Promenade en bordure du Meucon Meucon

dimanche 6 septembre 2026 · Promenade en bordure du Meucon · Meucon

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Promenade en bordure du Meucon
Adresse
Centre Bourg
Ville
56890 Meucon
Département
Morbihan
Tarif

Meucon

16 ème Vide Greniers

Promenade en bordure du Meucon Centre Bourg Meucon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Vide greniers en bordure du Meucon avec plus de 250 exposants en 2025.Petite restauration, buvettes, grand parking visiteurs. Entrée gratuite.   .

Promenade en bordure du Meucon Centre Bourg Meucon 56890 Morbihan Bretagne +33 7 81 68 46 02 

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English :

L’événement 16 ème Vide Greniers Meucon a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT 56