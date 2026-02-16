16 - 27 février Château de Pontivy, 63 rue du Général de Gaulle, 56300 PONTIVY Pontivy, Château de Pontivy, 63 rue du Général de Gaulle, 56300 PONTIVY Les enfants parcourent le château de Pontivy et découvrent l’époque médiévale au gré d’activités ludiques et familiales. Blasons, jeux et banquet, ils seront incollables sur la vie médiévale !