Balade géologique à Pontivy Pontivy
Balade géologique à Pontivy Pontivy jeudi 11 juin 2026.
Pontivy
Balade géologique à Pontivy
Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 14:00:00
fin : 2026-06-11 16:30:00
Date(s) :
2026-06-11
Promenade de moins de 3km dans Pontivy à la rencontre d’affleurements rocheux pour apprendre sur la géologie locale, l’histoire du massif armoricain et du fleuve Le Blavet.
Visite guidée par Samuel Piriou, géologue ambulant
Réservation obligatoire. .
Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 23 73 13 83
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English :
L’événement Balade géologique à Pontivy Pontivy a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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