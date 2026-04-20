Pontivy

Balade géologique à Pontivy

Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 14:00:00

fin : 2026-06-11 16:30:00

Date(s) :

2026-06-11

Promenade de moins de 3km dans Pontivy à la rencontre d’affleurements rocheux pour apprendre sur la géologie locale, l’histoire du massif armoricain et du fleuve Le Blavet.

Visite guidée par Samuel Piriou, géologue ambulant

Réservation obligatoire. .

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 23 73 13 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade géologique à Pontivy Pontivy a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté