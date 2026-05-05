L’heure du jeu Tournoi de Mario Kart Rue du couvent Pontivy
L’heure du jeu Tournoi de Mario Kart Rue du couvent Pontivy samedi 30 mai 2026.
Pontivy
L’heure du jeu Tournoi de Mario Kart
Rue du couvent Centre Culturel Perenn Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le prochain rendez-vous de L’heure du Jeu sera consacré au jeu vidéo le plus joué au centre culturel !
Les participants s’affronteront lors de plusieurs manches, et devront piloter au mieux afin d’accéder à la dernière course du tournoi !
A partir de 7 ans
Gratuit | Sur réservation .
Rue du couvent Centre Culturel Perenn Pontivy 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99
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English :
L’événement L’heure du jeu Tournoi de Mario Kart Pontivy a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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