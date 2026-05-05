L’heure du jeu Tournoi de Mario Kart Rue du couvent Pontivy

Pontivy

L’heure du jeu Tournoi de Mario Kart

Rue du couvent Centre Culturel Perenn Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le prochain rendez-vous de L’heure du Jeu sera consacré au jeu vidéo le plus joué au centre culturel !

Les participants s’affronteront lors de plusieurs manches, et devront piloter au mieux afin d’accéder à la dernière course du tournoi !

A partir de 7 ans

Gratuit | Sur réservation .

Rue du couvent Centre Culturel Perenn Pontivy 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99

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English :

L’événement L’heure du jeu Tournoi de Mario Kart Pontivy a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté