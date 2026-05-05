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L’heure du jeu Tournoi de Mario Kart Rue du couvent Pontivy

L’heure du jeu Tournoi de Mario Kart Rue du couvent Pontivy samedi 30 mai 2026.

Lieu : Rue du couvent

Adresse : Centre Culturel Perenn

Ville : 56480 Pontivy

Département : Morbihan

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Pontivy

L’heure du jeu Tournoi de Mario Kart

Rue du couvent Centre Culturel Perenn Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Le prochain rendez-vous de L’heure du Jeu sera consacré au jeu vidéo le plus joué au centre culturel !
Les participants s’affronteront lors de plusieurs manches, et devront piloter au mieux afin d’accéder à la dernière course du tournoi !
A partir de 7 ans
Gratuit | Sur réservation   .

Rue du couvent Centre Culturel Perenn Pontivy 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99 

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English :

L’événement L’heure du jeu Tournoi de Mario Kart Pontivy a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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