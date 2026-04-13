Randonnée gourmande semi-nocturne Route de Malguénac Pontivy

Pontivy

Randonnée gourmande semi-nocturne

Route de Malguénac Chapelle Saint-Molvan Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

2 circuits de 8 et 12 km

Départs de 17h à 19h de la chapelle St Molvan route de Malguénac

3 arrêts gourmands

Inscription obligatoire avant le 22 mai auprès de l’association Bro Saint Molvan .

Route de Malguénac Chapelle Saint-Molvan Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 73 43 30 54

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English :

L’événement Randonnée gourmande semi-nocturne Pontivy a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté