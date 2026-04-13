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Randonnée gourmande semi-nocturne Route de Malguénac Pontivy

Randonnée gourmande semi-nocturne Route de Malguénac Pontivy samedi 30 mai 2026.

Lieu : Route de Malguénac

Adresse : Chapelle Saint-Molvan

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Pontivy

Randonnée gourmande semi-nocturne

Route de Malguénac Chapelle Saint-Molvan Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

2 circuits de 8 et 12 km
Départs de 17h à 19h de la chapelle St Molvan route de Malguénac
3 arrêts gourmands
Inscription obligatoire avant le 22 mai auprès de l’association Bro Saint Molvan   .

Route de Malguénac Chapelle Saint-Molvan Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 73 43 30 54 

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English :

L’événement Randonnée gourmande semi-nocturne Pontivy a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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