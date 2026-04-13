Randonnée gourmande semi-nocturne Route de Malguénac Pontivy
Randonnée gourmande semi-nocturne Route de Malguénac Pontivy samedi 30 mai 2026.
Pontivy
Randonnée gourmande semi-nocturne
Route de Malguénac Chapelle Saint-Molvan Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
2 circuits de 8 et 12 km
Départs de 17h à 19h de la chapelle St Molvan route de Malguénac
3 arrêts gourmands
Inscription obligatoire avant le 22 mai auprès de l’association Bro Saint Molvan .
Route de Malguénac Chapelle Saint-Molvan Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 73 43 30 54
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English :
L’événement Randonnée gourmande semi-nocturne Pontivy a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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