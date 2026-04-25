Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Triathlon Diaoulman Place Aristide Briand Pontivy

Triathlon Diaoulman Place Aristide Briand Pontivy samedi 23 mai 2026.

Lieu : Place Aristide Briand

Adresse : La plaine

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Pontivy

Triathlon Diaoulman

Place Aristide Briand La plaine Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23

Édition 2026
Que vous soyez un athlète expérimenté ou un débutant, cet évènement est fait pour vous. Nous accueillons tous les niveaux pour un moment sportif et convivial.

Samedi 23 mai
Triathlon L,
Duathlon L,
DUO Triathlon L,
Diaoul Découverte XS,
Diaoul Foulées OPEN COMPLET,
D3 femmes Diaoul Foulées COMPLET,
D3 hommes Diaoul Foulées COMPLET,
Duathlon Kids 2013 à 2014,
Duathlon Kids 2015 à 2016,
Duathlon Kids 2016 à 2018,
Duathlon Kids 2019 et 2020

Dimanche 24 mai
Demi-finale du championnat de France de Triathlon jeunes   .

Place Aristide Briand La plaine Pontivy 56300 Morbihan Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Triathlon Diaoulman Pontivy a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

À voir aussi à Pontivy (Morbihan)