Triathlon Diaoulman Place Aristide Briand Pontivy

Pontivy

Triathlon Diaoulman

Place Aristide Briand La plaine Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Édition 2026

Que vous soyez un athlète expérimenté ou un débutant, cet évènement est fait pour vous. Nous accueillons tous les niveaux pour un moment sportif et convivial.

Samedi 23 mai

Triathlon L,

Duathlon L,

DUO Triathlon L,

Diaoul Découverte XS,

Diaoul Foulées OPEN COMPLET,

D3 femmes Diaoul Foulées COMPLET,

D3 hommes Diaoul Foulées COMPLET,

Duathlon Kids 2013 à 2014,

Duathlon Kids 2015 à 2016,

Duathlon Kids 2016 à 2018,

Duathlon Kids 2019 et 2020

Dimanche 24 mai

Demi-finale du championnat de France de Triathlon jeunes .

Place Aristide Briand La plaine Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Triathlon Diaoulman Pontivy a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté