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Les histoires de louarnig Rue du couvent Pontivy

Les histoires de louarnig Rue du couvent Pontivy samedi 23 mai 2026.

Lieu : Rue du couvent

Adresse : Centre Culturel Perenn

Ville : 56480 Pontivy

Département : Morbihan

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Pontivy

Les histoires de louarnig

Rue du couvent Centre Culturel Perenn Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Unan, daou, tri, kontadennoù ha rimadelloù (lectures et comptines bilingues breton/français)
A partir de 3 ans
Gratuit | Sur réservation
Venez découvrir des histoires et comptines en breton et en français autour d’un tapis de lecture prêté par la Médiathèque Départementale.
Ouvert à tous les curieux, bretonnants ou non !   .

Rue du couvent Centre Culturel Perenn Pontivy 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99 

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English :

L’événement Les histoires de louarnig Pontivy a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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