Les histoires de louarnig Rue du couvent Pontivy
Les histoires de louarnig Rue du couvent Pontivy samedi 23 mai 2026.
Pontivy
Les histoires de louarnig
Rue du couvent Centre Culturel Perenn Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Unan, daou, tri, kontadennoù ha rimadelloù (lectures et comptines bilingues breton/français)
A partir de 3 ans
Gratuit | Sur réservation
Venez découvrir des histoires et comptines en breton et en français autour d’un tapis de lecture prêté par la Médiathèque Départementale.
Ouvert à tous les curieux, bretonnants ou non ! .
Rue du couvent Centre Culturel Perenn Pontivy 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99
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English :
L’événement Les histoires de louarnig Pontivy a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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