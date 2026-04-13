Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier réparation vélo Médiathèque, espace KENERE Pontivy

Atelier réparation vélo Médiathèque, espace KENERE Pontivy samedi 9 mai 2026.

Lieu : Médiathèque, espace KENERE

Adresse : 34 Bis Rue du Général de Gaulle

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Pontivy

Atelier réparation vélo

Médiathèque, espace KENERE 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :
2026-05-09

À l’occasion de Mai à vélo, la fête nationale de promotion du vélo au quotidien, la médiathèque vous propose un atelier de réparation de vélo.
Ramenez vos vélos ! Noé de l’association Adelphes vous aide à réparer votre vélo.   .

Médiathèque, espace KENERE 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier réparation vélo Pontivy a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

À voir aussi à Pontivy (Morbihan)