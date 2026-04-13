Atelier réparation vélo Médiathèque, espace KENERE Pontivy
Atelier réparation vélo Médiathèque, espace KENERE Pontivy samedi 9 mai 2026.
Pontivy
Atelier réparation vélo
Médiathèque, espace KENERE 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09
À l’occasion de Mai à vélo, la fête nationale de promotion du vélo au quotidien, la médiathèque vous propose un atelier de réparation de vélo.
Ramenez vos vélos ! Noé de l’association Adelphes vous aide à réparer votre vélo. .
Médiathèque, espace KENERE 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier réparation vélo Pontivy a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
À voir aussi à Pontivy (Morbihan)
- Les frontières africaines, le cas du Soudan par Matéo LE LOUER Rue du Général de Gaulle Pontivy 28 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, lycée agricole Le Gros Chene, Pontivy 1 mai 2026
- L’art dans les chapelles à vélo Parcours orange Pontivy Morbihan 1 mai 2026
- 30. Le Tour de Pontivy Tro pondi Pontivy Morbihan 1 mai 2026
- Circuits Jean Robic N°6 Plouay Pontivy Morbihan 1 mai 2026