Mangas en toutes lettres Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Espace Kenere, médiathèque, Pontivy

Début : 2026-05-12

fin : 2026-06-05

2026-05-12

Les mangas sont un véritable phénomène de société. Partie intégrante de la culture et de la vie quotidienne des Japonais. Quand et comment sont-ils nés ?

Que signifie le mot manga ?

À travers des documents originaux, cette exposition vous invite à entrer dans l’univers des mangas, de la tradition japonaise jusqu’à la création contemporaine.

Une exposition d’art postal de Pierre-Stéphane Proust. .

