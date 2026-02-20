Mangas en toutes lettres Espace Kenere, médiathèque Pontivy
Mangas en toutes lettres
Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Début : 2026-05-12
fin : 2026-06-05
2026-05-12
Les mangas sont un véritable phénomène de société. Partie intégrante de la culture et de la vie quotidienne des Japonais. Quand et comment sont-ils nés ?
Que signifie le mot manga ?
À travers des documents originaux, cette exposition vous invite à entrer dans l’univers des mangas, de la tradition japonaise jusqu’à la création contemporaine.
Une exposition d’art postal de Pierre-Stéphane Proust. .
