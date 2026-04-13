En roue livres Vélorution + lectures buissonnières Médiathèque, espace Kenere Pontivy

Pontivy

En roue livres Vélorution + lectures buissonnières

Médiathèque, espace Kenere 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 12:00:00

fin : 2026-05-09 16:00:00

Date(s) :

2026-05-09

La Vélorution, c’est un défilé festif et joyeux de cyclistes à travers la ville.

Rejoignez-nous ! À vélo, skateboard, rollers, trottinette, monocycle pour un parcours joyeux et en toute sécurité dans Pontivy.

Rendez-vous à 12h devant la médiathèque pour décorer ton vélo.

Départ de la balade à 12h30 pour une arrivée au Jardin qui cache la forêt au Sourn vers 13h.

Repas partagé, visite du jardin et lectures buissonnières.

Retour groupé vers 16h.

En partenariat avec les associations Adelphes, Alimentation Bien Commun, le Conseil de développement et Pontivy Communauté. .

Médiathèque, espace Kenere 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

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English :

L’événement En roue livres Vélorution + lectures buissonnières Pontivy a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté