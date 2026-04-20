Balade en Toue Rue de la Fontaine Pontivy

Pontivy

Balade en Toue

Rue de la Fontaine Quai d’embarquement Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-09

Balade commentée avec la Toue Cabanée

-les mercredis et jeudi, balade d’une heure

-les samedis balade de 3heures sur le thèsme du patrimoine

12 personnes maximum.

Embarquement au quai fluvial (rue de la Fontaine) permanences les mercredis et jeudis

Renseignements et réservation préalable par téléphone au 07 84 24 44 03

Modifications possibles en fonction de la météo .

Rue de la Fontaine Quai d’embarquement Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 95 96 83 72

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English :

L’événement Balade en Toue Pontivy a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté