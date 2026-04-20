Balade en Toue Rue de la Fontaine Pontivy
Balade en Toue Rue de la Fontaine Pontivy mercredi 6 mai 2026.
Pontivy
Balade en Toue
Rue de la Fontaine Quai d’embarquement Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-09
Balade commentée avec la Toue Cabanée
-les mercredis et jeudi, balade d’une heure
-les samedis balade de 3heures sur le thèsme du patrimoine
12 personnes maximum.
Embarquement au quai fluvial (rue de la Fontaine) permanences les mercredis et jeudis
Renseignements et réservation préalable par téléphone au 07 84 24 44 03
Modifications possibles en fonction de la météo .
Rue de la Fontaine Quai d’embarquement Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 95 96 83 72
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English :
L’événement Balade en Toue Pontivy a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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