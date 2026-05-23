On (Re)Badine avec l’Amour Théâtre des Halles Pontivy
On (Re)Badine avec l’Amour Théâtre des Halles Pontivy samedi 30 mai 2026.
Pontivy
On (Re)Badine avec l’Amour
Théâtre des Halles Rue de Lourmel Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Lune et l’Autre présente On (Re)Badine avec l’Amour , mettant en scène des extraits issues de pièces de plusieurs auteurs (du classique à la modernité). Seront représentés, entre autres Clotilde DE BRITO, Joël POMMERAT, MARIVAUX, ROSTAND…
Nous vous proposons ensuite un moment de partages autour d’une collation après la représentation. .
Théâtre des Halles Rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 07 60 32 62
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English :
L’événement On (Re)Badine avec l’Amour Pontivy a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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