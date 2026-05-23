On (Re)Badine avec l’Amour Théâtre des Halles Pontivy

Pontivy

On (Re)Badine avec l’Amour

Théâtre des Halles Rue de Lourmel Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Lune et l’Autre présente On (Re)Badine avec l’Amour , mettant en scène des extraits issues de pièces de plusieurs auteurs (du classique à la modernité). Seront représentés, entre autres Clotilde DE BRITO, Joël POMMERAT, MARIVAUX, ROSTAND…

Nous vous proposons ensuite un moment de partages autour d’une collation après la représentation. .

Théâtre des Halles Rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 07 60 32 62

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English :

L’événement On (Re)Badine avec l’Amour Pontivy a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté