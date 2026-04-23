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Atelier Paper Toys Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Atelier Paper Toys Espace Kenere, médiathèque Pontivy samedi 23 mai 2026.

Lieu : Espace Kenere, médiathèque

Adresse : 34 Bis Rue du Général de Gaulle

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Pontivy

Atelier Paper Toys

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Un atelier de pratique artistique organisé en écho à l’exposition Mangas en toutes lettres visible tout le mois de mai.
Viens construire tes personnages de mangas préférés en papier avec Johanne. À partir de 8 ans.
Gratuit sur inscription.   .

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61 

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English :

L’événement Atelier Paper Toys Pontivy a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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