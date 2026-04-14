Festival Culturissimo Place des ducs de Rohan Pontivy

Pontivy

Festival Culturissimo

Place des ducs de Rohan Palais des congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:30:00

fin : 2026-05-21 22:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Le Festival Culturissimo revient à Pontivy pour la 13e édition !

Pour ce rendez-vous exceptionnel, Marianne Denicourt donnera vie au texte puissant de Delphine de Vigan, Je suis Romane Monnier .

Une immersion littéraire totale, portée par la voix singulière de la comédienne et sublimée par les notes envoûtantes de la violoncelliste Dom La Nena.

Un évènement à ne pas manquer!

L’entrée est gratuite, les invitations sont à retirer à l’Espace Culturel du E.Leclerc Pontivy.

Nous vous invitons à partager un moment convivial à l’issue du spectacle. .

Place des ducs de Rohan Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 42 66

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English :

L’événement Festival Culturissimo Pontivy a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté