Festival Culturissimo Place des ducs de Rohan Pontivy
Festival Culturissimo Place des ducs de Rohan Pontivy jeudi 21 mai 2026.
Pontivy
Festival Culturissimo
Place des ducs de Rohan Palais des congrès Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:30:00
fin : 2026-05-21 22:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Le Festival Culturissimo revient à Pontivy pour la 13e édition !
Pour ce rendez-vous exceptionnel, Marianne Denicourt donnera vie au texte puissant de Delphine de Vigan, Je suis Romane Monnier .
Une immersion littéraire totale, portée par la voix singulière de la comédienne et sublimée par les notes envoûtantes de la violoncelliste Dom La Nena.
Un évènement à ne pas manquer!
L’entrée est gratuite, les invitations sont à retirer à l’Espace Culturel du E.Leclerc Pontivy.
Nous vous invitons à partager un moment convivial à l’issue du spectacle. .
Place des ducs de Rohan Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 42 66
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English :
L’événement Festival Culturissimo Pontivy a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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