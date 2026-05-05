Vide-gtrenier des les amis du stade rennais Rue de la cascade Pontivy
Vide-gtrenier des les amis du stade rennais Rue de la cascade Pontivy vendredi 8 mai 2026.
Pontivy
Vide-gtrenier des les amis du stade rennais
Rue de la cascade La plage Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Entre 80 et 100 exposants attendus
Entrée gratuite, restauration sur place .
Rue de la cascade La plage Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 07 59 95 06
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English :
L’événement Vide-gtrenier des les amis du stade rennais Pontivy a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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