Vide-gtrenier des les amis du stade rennais Rue de la cascade Pontivy

Pontivy

Vide-gtrenier des les amis du stade rennais

Rue de la cascade La plage Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 08:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Entre 80 et 100 exposants attendus

Entrée gratuite, restauration sur place .

Rue de la cascade La plage Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 07 59 95 06

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English :

L’événement Vide-gtrenier des les amis du stade rennais Pontivy a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté