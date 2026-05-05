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Concert musique du monde Rêve d’une crinière de continent Rue du couvent Pontivy

Concert musique du monde Rêve d’une crinière de continent Rue du couvent Pontivy samedi 9 mai 2026.

Lieu : Rue du couvent

Adresse : Centre Culturel Perenn

Ville : 56480 Pontivy

Département : Morbihan

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Pontivy

Concert musique du monde Rêve d’une crinière de continent

Rue du couvent Centre Culturel Perenn Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 16:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Rêve d’une crinière de continent est un concert-voyage en duo des confins du Moyen-Orient aux portes de l’Occident, avec de longues escales en Afghanistan et sur les rives de la Méditerranée.
Une musique du monde d’aujourd’hui, libre et fraternelle, où la guitare dialogue avec le rubab afghan et les percussions persanes.

Compositions de siiAn et musiques classiques et traditionnelles d’Afghanistan | siiAn, chant, guitare, rubab afghan, percussions | Florian Bellec, zarb et daf iraniens | Géraldine Le Boulch: son régie   .

Rue du couvent Centre Culturel Perenn Pontivy 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99 

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English :

L’événement Concert musique du monde Rêve d’une crinière de continent Pontivy a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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