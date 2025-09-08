Cœur et sport par Dr François CARRE Rue du Général de Gaulle Pontivy

Cœur et sport par Dr François CARRE Rue du Général de Gaulle Pontivy mardi 5 mai 2026.

Cœur et sport par Dr François CARRE

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 14:30:00

fin : 2026-05-05 16:30:00

Date(s) :

2026-05-05

Conférence proposée par l’UTL de Pontivy

Professeur François Carré Cardiologue, enseignant-chercheur et professeur émérite au centre hospitalier universitaire de Rennes, médecin du sport, François Carré est aussi professeur en physiologie cardio vasculaire à l’université de Rennes 1. Dans son activité clinique quotidienne, il explore les adaptations à l’exercice de sujets sains et malades pour leur conseiller une activité physique individualisée et sécurisée. Promoteur de l’activité physique adaptée. Notre société est face à un tsunami d’inactivité physique et de sédentarité. Ce modèle vie favorise le développement et aggrave l’évolution de la plupart des maladies chroniques. La prévention dépend essentiellement que nous nous levons plus pour bouger plus. .

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 77 77 21 95

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cœur et sport par Dr François CARRE Pontivy a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté