Table ronde Dis-moi à quoi tu joues, je te dirai d’où tu viens une exploration des jeux à travers l’histoire et le territoire Château de Pontivy Pontivy

Pontivy

Table ronde Dis-moi à quoi tu joues, je te dirai d’où tu viens une exploration des jeux à travers l’histoire et le territoire

Château de Pontivy 63 Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 19:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Du palet au boultenn, des cartes aux quilles et si nos jeux racontaient quelque chose de nous, de notre territoire, de notre histoire ?

Gratuit, accès libre

Une rencontre pour explorer l’histoire du jeu, d’hier à aujourd’hui

Le jeu n’est jamais anodin. Il dit quelque chose d’une époque, d’un milieu social, d’un territoire. Depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours, les pratiques ludiques ont évolué, se sont transformées et adaptées aux sociétés qui les ont vues naître. Nobles et paysans jouaient-ils aux mêmes jeux ? Quels rôles occupaient ces moments de divertissement dans la vie quotidienne ?

Le vendredi 22 mai, le Château de Pontivy accueille une table ronde consacrée à l’histoire des jeux, abordée à la fois dans une perspective générale et à travers un prisme régional. D’où viennent les jeux ? Comment se diffusent-ils et se transforment-ils au fil du temps ? Quelle place occupent-ils dans la société, hier comme aujourd’hui ? Un éclairage particulier sera apporté aux spécificités bretonnes, notamment à travers l’inscription de certains jeux à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel.

La rencontre ouvrira également la réflexion sur les pratiques contemporaines que nous disent les jeux d’aujourd’hui, y compris les jeux vidéo, de notre rapport au monde et à l’histoire ? Une discussion ouverte, accessible à tous les publics, curieux comme passionnés.

Cette table ronde donne le coup d’envoi d’un week-end placé sous le signe du jeu et de la Fête de la Bretagne, qui se prolonge le dimanche 24 mai avec Viens jouer au château démonstrations, ateliers et tournoi des familles autour des jeux traditionnels et anciens.

Organisateur

Ville de Pontivy Château de Pontivy, dans le cadre de la Fête de la Bretagne

Les intervenants

Joseph Alliot, ancien président de la FALSAB

Fabian Müllers, auteur du livre Les jeux au Moyen-âge

Frédéric Laval de la Maisnie de Castelneau, Troupe de reconstitution médiévale et érudits de la Renaissance .

Château de Pontivy 63 Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 00 33

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English :

L’événement Table ronde Dis-moi à quoi tu joues, je te dirai d’où tu viens une exploration des jeux à travers l’histoire et le territoire Pontivy a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté