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Escape game dans la pépinière du Magasin Vert Rue Colbert Pontivy

Escape game dans la pépinière du Magasin Vert Rue Colbert Pontivy samedi 9 mai 2026.

Lieu : Rue Colbert

Adresse : Magasin Vert

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif :

Pontivy

Escape game dans la pépinière du Magasin Vert

Rue Colbert Magasin Vert Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

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Inscription gratuite directement par téléphone.
Venez en famille et/ou entre amis (groupe de par salle) avec un départ toutes les minutes.   .

Rue Colbert Magasin Vert Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 27 05 

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English :

L’événement Escape game dans la pépinière du Magasin Vert Pontivy a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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