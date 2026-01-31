Enlivrez-vous Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Enlivrez-vous

Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-28 2026-04-25 2026-05-23 2026-06-27

Vous aimez lire, échanger ? Ce rendez-vous convivial est fait pour vous. Venez partager vos lectures du moment, autour d’un café thé.

Ouvert à tous, sur inscription. .

