Enlivrez-vous Espace Kenere, médiathèque Pontivy samedi 28 février 2026.
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
2026-02-28 2026-03-28 2026-04-25 2026-05-23 2026-06-27
Vous aimez lire, échanger ? Ce rendez-vous convivial est fait pour vous. Venez partager vos lectures du moment, autour d’un café thé.
Ouvert à tous, sur inscription. .
