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Breizh Side Story Quai des Récollets Pontivy

Breizh Side Story Quai des Récollets Pontivy samedi 13 juin 2026.

Lieu : Quai des Récollets

Adresse : Palais des Congrès

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Pontivy

Breizh Side Story

Quai des Récollets Palais des Congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Entre danse classique, scènes de groupe rythmées et ambiance urbaine revisitée à la sauce bretonne, Breizh Side Story promet un show rythmé et accessible à tous les publics. Costumes, musique, mise en scène et passion collective feront vibrer la scène du Palais des Congrès de Pontivy pour un spectacle festif et haute en couleur.
Un moment unique où se mêlent créativité, partage et plaisir du spectacle vivant, porté par des amateurs passionnés de tous âges.
Les places seront en vente avant le spectacle sur place   .

Quai des Récollets Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Breizh Side Story Pontivy a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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