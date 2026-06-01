Entre Purcell et Morrison Cursus danse contemporaine Quai des Récollets Pontivy
Entre Purcell et Morrison Cursus danse contemporaine Quai des Récollets Pontivy mercredi 17 juin 2026.
Pontivy
Entre Purcell et Morrison Cursus danse contemporaine
Quai des Récollets Palais des congrès Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Spectacle de fin d’année des élèves de danse contempaine du conservatoire musique et danse de Pontivy communauté
Gratuit, sur réservation .
Quai des Récollets Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 00 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Entre Purcell et Morrison Cursus danse contemporaine Pontivy a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
À voir aussi à Pontivy (Morbihan)
- Les idées phil’ Espace Kenere, médiathèque Pontivy 13 juin 2026
- Breizh Side Story Quai des Récollets Pontivy 13 juin 2026
- Causerie en breton kaozeadeg e brezhoneg Espace Kenere, médiathèque Pontivy 13 juin 2026
- Sieste musicale Espace Kenere, médiathèque Pontivy 18 juin 2026
- Démonstration des classes de danse classique Quai des Récollets Pontivy 18 juin 2026