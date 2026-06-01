Entre Purcell et Morrison Cursus danse contemporaine Quai des Récollets Pontivy

Pontivy

Entre Purcell et Morrison Cursus danse contemporaine

Quai des Récollets Palais des congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Spectacle de fin d’année des élèves de danse contempaine du conservatoire musique et danse de Pontivy communauté

Gratuit, sur réservation .

Quai des Récollets Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 00 49

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English :

L’événement Entre Purcell et Morrison Cursus danse contemporaine Pontivy a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté