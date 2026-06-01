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Démonstration des classes de danse classique Quai des Récollets Pontivy

Démonstration des classes de danse classique Quai des Récollets Pontivy jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Quai des Récollets

Adresse : Palais des congrès

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Tarif :

Pontivy

Démonstration des classes de danse classique

Quai des Récollets Palais des congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Par les élèves de danse classique du conservatoire musique et danse de Pontivy communauté
Gratuit, sur réservation   .

Quai des Récollets Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 00 49 

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English :

L’événement Démonstration des classes de danse classique Pontivy a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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