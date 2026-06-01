Démonstration des classes de danse classique Quai des Récollets Pontivy
Démonstration des classes de danse classique Quai des Récollets Pontivy jeudi 18 juin 2026.
Pontivy
Démonstration des classes de danse classique
Quai des Récollets Palais des congrès Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Par les élèves de danse classique du conservatoire musique et danse de Pontivy communauté
Gratuit, sur réservation .
Quai des Récollets Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 00 49
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English :
L’événement Démonstration des classes de danse classique Pontivy a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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