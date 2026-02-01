Causerie en breton kaozeadeg e brezhoneg Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Causerie en breton kaozeadeg e brezhoneg

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2026-02-14 17:00:00

fin : 2026-03-13 18:30:00

2026-02-14 2026-03-13 2026-04-17 2026-05-16 2026-06-13

Dait da zevis, da dabutal, da flapañ. Tremenamp amzer vourrus assambl!

Autour d’un café, un moment convivial animé par Andréa Le Gal pour causer en breton ! Il ne s’agit pas de cours de langues, il faut donc posséder quelques notions de breton. .

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

