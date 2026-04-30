L’IME s’expose Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Pontivy

L’IME s’expose

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-09

Venez découvrir les différents objets créés lors des ateliers de l’Institut médico éducatif de Tréleau couture, bois, machinisme et espaces verts. .

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’IME s’expose Pontivy a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté