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L’IME s’expose Espace Kenere, médiathèque Pontivy

L’IME s’expose Espace Kenere, médiathèque Pontivy mardi 9 juin 2026.

Lieu : Espace Kenere, médiathèque

Adresse : 34 Bis Rue du Général de Gaulle

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif :

Pontivy

L’IME s’expose

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-09

Venez découvrir les différents objets créés lors des ateliers de l’Institut médico éducatif de Tréleau couture, bois, machinisme et espaces verts.   .

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61 

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English :

L’événement L’IME s’expose Pontivy a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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