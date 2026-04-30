L’IME s’expose Espace Kenere, médiathèque Pontivy
L’IME s’expose Espace Kenere, médiathèque Pontivy mardi 9 juin 2026.
Pontivy
L’IME s’expose
Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-09
Venez découvrir les différents objets créés lors des ateliers de l’Institut médico éducatif de Tréleau couture, bois, machinisme et espaces verts. .
Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement L’IME s’expose Pontivy a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
À voir aussi à Pontivy (Morbihan)
- Cœur et sport par Dr François CARRE Rue du Général de Gaulle Pontivy 5 mai 2026
- Balade en Toue Rue de la Fontaine Pontivy 6 mai 2026
- Atelier réparation vélo Médiathèque, espace KENERE Pontivy 9 mai 2026
- En roue livres Vélorution + lectures buissonnières Médiathèque, espace Kenere Pontivy 9 mai 2026
- Mangas en toutes lettres Espace Kenere, médiathèque Pontivy 12 mai 2026