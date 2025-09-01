Saison culturelle 2025/2026 J’ai deux amours Rue du général de Gaulle Pontivy

Palais des Congrès Pontivy

28 mai 2026 20:30

fin : 2026-05-28

2026-05-28

Musique

Durée 2h

Hommage à Joséphine Baker

Ce concert rend hommage à Joséphine Baker, figure emblématique des années folles et ardente défenseuse des droits de l’Homme. Les œuvres de Darius Milhaud et Francis Poulenc, nourries par l’esprit du cabaret et du Music Hall, capturent l’effervescence des quartiers populaires et l’atmosphère vibrante du Bœuf sur le Toit, haut lieu parisien fréquenté par des artistes tels que Cocteau, Picasso et Baker elle-même. Pour célébrer son héritage, le Consortium créatif a commandé à Caroline Marçot une composition inspirée de son discours marquant à Washington en 1963, aux côtés de Martin Luther King. Alexandre Tharaud illuminera la soirée avec le Concerto pour piano de Francis Poulenc, une œuvre joyeuse pleine de résonances à la vie française. Cet événement constitue un moment phare de la saison, célébrant la richesse du parcours d’une artiste unique et engagée.

PROGRAMME

Darius Milhaud, Le Bœuf sur le toit, Op.58

Caroline Marçot, Chalk Line (2025 Éditions Musicales Artchipel)*

Chansons pour Joséphine Baker (arrangements Johan Farjot)**

ENTRACTE

Chansons françaises avec Alexandre Tharaud (arrangements Dimitri Soudoplatoff)

Francis Poulenc, Concerto pour piano

Avec: Orchestre National de Bretagne, direction musicale: Nicolas Ellis, Piano Alexandre Tharaud, Mezzo-soprano Camille Bauer, partenaires: la Région Bretagne, le Ministère de la Culture DRAC Bretagne, la Ville de Rennes, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, avec le soutien du Conseil Départemental du Morbihan et de Rennes Métropole .

Palais des Congrès Pontivy

