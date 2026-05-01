Pontivy

Les mômes font leur cinéma Bonjour l’été

Cinéma Rex Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-03

Ciné-goûter + atelier sur inscription

44 min

A partir de 3 ans .

Cinéma Rex Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Les mômes font leur cinéma Bonjour l’été Pontivy a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté