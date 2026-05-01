Les mômes font leur cinéma Bonjour l’été Pontivy
Les mômes font leur cinéma Bonjour l’été Pontivy samedi 30 mai 2026.
Pontivy
Les mômes font leur cinéma Bonjour l’été
Cinéma Rex Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-03
Ciné-goûter + atelier sur inscription
44 min
A partir de 3 ans .
Cinéma Rex Pontivy 56300 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Les mômes font leur cinéma Bonjour l’été Pontivy a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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