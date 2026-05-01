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Les mômes font leur cinéma Bonjour l’été Pontivy

Les mômes font leur cinéma Bonjour l’été Pontivy samedi 30 mai 2026.

Adresse : Cinéma Rex

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Pontivy

Les mômes font leur cinéma Bonjour l’été

Cinéma Rex Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-06-03

Date(s) :
2026-05-30 2026-06-03

Ciné-goûter + atelier sur inscription
44 min
A partir de 3 ans   .

Cinéma Rex Pontivy 56300 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Les mômes font leur cinéma Bonjour l’été Pontivy a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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