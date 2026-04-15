Ouverture du Moulin-Musée des Récollets, Moulin-Musée des Récollets, Pontivy

Ouverture du Moulin-Musée des Récollets 16 et 17 mai Moulin-Musée des Récollets Morbihan

Adulte : 1 € ; Enfant : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Depuis son invention en Grèce vers 200 av. J-C, le moulin s’est sans cesse perfectionné avec des applications innombrables, moulin de forge, de scierie, à tan ou à foulon, à teiller le chanvre ou le lin, moulin pompe pour l’irrigation ou l’assèchement, à poudre, à couleur, à sel, à tripoli, à argile pour les tuileries, pour le broyage du kaolin ou des phosphates, moulins à huile, à moutarde, à cane à sucre et, surtout, à céréales.

Le meunier a domestiqué l’eau, puis le vent, puis les marées.

Des ingénieurs ont créé les engrenages et renvois d’angle, une salle à manger tournante, le moulin-bateau, la voilure tournante, la saqiya, les pales courbes, le chemin de roulement, la pile à maillets, la machine de Marly, les ailes articulées, la turbine… En bref, le moulin est le moteur du développement de notre civilisation occidentale.

Moulin-Musée des Récollets ilot des récollets pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

Le Moulin-Musée des Récollets ouvre ses portes dans le cadre des Journées européennes des Moulins et du Patrimoine meulier. Moulin Musée

@Moulin des Récollets